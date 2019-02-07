Общественное телевидение Украины лишилось американских грантов — Аласания

Киев, , 09:00 — REGNUM Агентство США по международному развитию USAID остановило действие гранта, выделенного на общественное телевидение Украины, заявил бывший глава правления национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания 6 февраля в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Это произошло после того, как наблюдательный совет НОТУ решил досрочно разорвать с Аласанией контракт.

Он отметил, что без американского финансирования украинское общественное телевидение проработает не более десяти дней. Проведение прямой трансляции дебатов между кандидатами в президенты Украины уже находится под угрозой:

«Уже через неделю, максимум десять дней, и всё начнёт падать. Например дебаты. Сейчас USAID, которая это спонсирует, просто остановила действие гранта», — рассказал Зураб Аласания.

Напомним, 1 февраля наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией, мотивируя это тем, что подчинённый ему телеканал недостаточно освещал события, в которых участвовал действующий президент Украины Пётр Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал разобраться с увольнением Аласании, назвав это плохой идеей, учитывая, что через два месяца в стране пройдут выборы президента.

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