Законопроект о «шпионской» технике внесен в Госдуму

Москва, , 08:43 — REGNUM Законопроекты о «шпионских» технических средствах внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Поправками уточняется, что массовые бытовые устройства «не могут быть отнесены к специальным техническим средствам для негласного получения информации, если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения».

Верховный суд в декабре 2018 года разъяснил, что, в частности, покупка GPS-трекера для охраны автомобиля или животных, отслеживания передвижений собственного ребенка, своего спортивного маршрута не образует состава преступления за оборот шпионской техники.

Фиксировался рост числа уголовных дел: в 2011 году по статье 138.1 УК РФ были осуждены 49 человек, в 2016 — 236, в 2018 — 257 человек.

В январе 2018 года пресс-служба правительства РФ сообщила, что ряд ведомств займется разработкой мер по предупреждению нарушений оборота спецсредств. Такое распоряжение отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев во исполнение поручений главы государства по итогам большой ежегодной пресс-конференции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об американских солдатах собраны сведения с помощью особого приложения на фитнес-трекерах, которыми пользовались бойцы, пишет журнал Bellingcat.

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