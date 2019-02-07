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Кокорин и Мамаев встретили решение Тверского суда молчанием

Общество

6 февраля 2019 г. Тверской районный суд Москвы продлил до 8 апреля срок пребывания под стражей нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву

Кокорин и Мамаев встретили решение Тверского суда молчанием
Иллюстрация: Regalacademy.org
Суд

Москва, 7 февраля 2019, 08:30 — REGNUM  Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которым продлили срок пребывания под стражей до 8 апреля, спокойно встретили решение Тверского суда Москвы. Об этом сообщает Sports.ru.

«Кокорины, Мамаев… приняли решение без слов», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 г. Тверской районный суд Москвы продлил до 8 апреля срок пребывания под стражей нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые стали участниками потасовок в центре российской столицы в октябре 2018 года.

Останется под стражей и брат нападающего санкт-петербургского клуба Кирилл Кокорин.

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