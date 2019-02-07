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Во всех школах Челябинска снова отменили занятия

Общество

Уже третий день подряд

Во всех школах Челябинска снова отменили занятия
Горбатов К. И. Зимний пейзаж с церковью. 1925

Челябинск, 7 февраля 2019, 08:21 — REGNUM  Во всех школах Челябинска 7 февраля отменены занятия. Не учатся учащиеся всех классов первой и второй смены, сообщили журналистам в администрации города.

Как и 5−6 февраля, причиной отмены занятий стала низкая температура воздуха. Сейчас в Челябинске минус 28 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по причине морозов занятия также отменяли 5 и 6 февраля. Столбик термометра последние дни опускается до отметки минус 30 и ниже градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьники Челябинска второй день не учатся из-за морозов

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