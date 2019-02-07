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Зависимость от соцсетей могут признать патологией — психолог

Общество

Интернет-зависимость легко оправдать или вовсе не заметить

Москва, 7 февраля 2019, 08:16 — REGNUM  Патологией могут признать в ближайшем будущем зависимость интернет-пользователяй от социальных сетей. Об этом сообщил профессор педагогического факультета университета Комплутенсе (Испания) Хосе Антонио Молина в беседе с РИА Новости.

По его словам, из-за того, что «рассчитать степень зависимости» человека к соцсетям сложно, данное пристрастие пока не входит в перечень патологий. При этом психолог не исключил, что интернет-зависимость могут внести в список патологий уже через несколько лет.

По словам специалиста, интернет-зависимость легко оправдать или вовсе не заметить, так как глобальной сетью пользуются все. Психолог отметил, что первый шаг для зависимого человека признание того, что он теряет контроль. Затем интернет-пользователь должен научиться самоконтролю и понять, как можно получать реальную пользу от соцсетей.

Молина добавил, что интернет-пользователям, которые пытаются дублировать каждый свой шаг в социальных сетях, следует перестать постоянно выкладывать фотографии, а начать наслаждаться моментом.

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