В Екатеринбурге вводят ограничения на посещение школ и вузов из-за кори

Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM В Екатеринбурге вводятся ограничения для непривитых от кори преподавателей и учащихся на посещение школ и вузов. Профилактические меры приняты для предотвращения распространения опасной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«По состоянию на среду, 6 февраля 2019 года, в Екатеринбурге зарегистрировано 23 случая заболевания корью. Только за первую неделю февраля этой опасной болезнью заболели восемь жителей города. Для сравнения стоит отметить, что за весь 2018 год в столице Урала корью заболели лишь пять горожан», — заявили в администрации Екатеринбурга, уточнив, что большинство заболевших — дети от восьми месяцев до 16 лет, не имевшие прививок от кори.

Помимо школ и вузов, аналогичные ограничения касаются колледжей и детских садов. Также ограничения касаются медицинских работников и студентов-практикантов, которые не смогут посещать по работе медицинские учреждения.

Данные меры были рекомендованы эпидемиологами и представителями регионального Роспотребнадзора. Реализация мероприятий начнётся после вступления в силу соответствующего постановления администрации Екатеринбурга, которое будет опубликовано 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Екатеринбурге было зафиксировано несколько случаев заболевания корью среди несовершеннолетних (заболели четыре ребёнка). Тогда же был проведён комплекс профилактических мероприятий в домах, где проживают школьники, а также рекомендовано всем не имеющим прививки от кори пройти вакцинацию.

Отметим, что прививку можно сделать в ближайшей поликлинике города, причём бесплатную вакцинацию могут пройти не только жители Екатеринбурга, но и иностранные граждане, находящиеся в России по рабочей визе.

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