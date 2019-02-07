«Небольшой снег и гололедица»: синоптики о погоде в Московском регионе

Москва, , 07:52 — REGNUM В Московском регионе сегодня, 7 февраля, днем ожидается небольшой снег и до — 6 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, днем в Москве ожидается −3…−1 градусов, в Московской области до — 6 градусов. Местами небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Москве установилась неестественно теплая погода, синоптики объяснили это приближением «волны тепла из Северной Африки». Так, 4 февраля значения средней суточной температуры в столице превысили норму на 8−9 градусов.

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