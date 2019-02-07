В России может появиться новый вид пенсии

Москва, , 07:49 — REGNUM Разработку пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии, завершают в Центральном банке и Минфине. Об этом рассказал «Российской газете» главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.

По его словам, новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую, может дать жителям страны целый ряд преимуществ.

Воронин добавил, что заменой сегодняшней системы пенсионных накоплений может стать добровольная негосударственная пенсия, которая будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

По его словам, индивидуальный пенсионный капитал, который можно будет использовать при лечении серьезных заболеваний и передавать по наследству, станет собственностью работника.

Финансовый омбудсмен подчеркнул, что работники, у которых высокие доходы, будут включены в систему ИПК автоматически. При этом они смогут добровольно выйти из нее. А граждан РФ с низкой зарплатой по умолчанию в новую систему включать не будут.

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