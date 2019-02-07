Байкальскую воду — китайцам: как стать умнее лягушки?

Светлана Шаповалова, , 09:56 — REGNUM

В прибайкальском посёлке Култук (Слюдянский район Иркутской области) обострился конфликт в связи со строительством завода по розливу байкальской воды. По утверждению иркутских чиновников, инициатор проекта — китайская компания — получила все необходимые разрешения и намерена вложить 1,5 миллиарда рублей, чтобы выкачивать из Байкала (его называют Священным морем) более 500 тысяч литров воды в сутки.

О планах ООО «АкваСиб» открыть в Култуке производство стало известно весной 2017 года, но само строительство, причём ударными темпами, началось в конце 2018 года. Иркутский общественник, кандидат биологических наук Виталий Рябцев объясняет это тем, что китайский проект сразу получил негативную оценку, а петиция противников строительства завода собрала более 500 тысяч голосов.

Более всего людей возмутило, что эксплуатировать Священное море, зарабатывать на нём, будет именно китайская фирма. Также люди недовольны тем, что завод начали строить в то время, когда власти местному населению не дают землю в собственность, запрещают возводить жильё и через суд, согласно поправкам в закон об охране озера Байкал, пытаются снести уже построенные дома.

«Мы не хотим, чтобы экспорт в Китай байкальской воды проводился по тому же сценарию, что и экспорт сибирского леса. Обогащая кучку нечистых на руку людей и причиняя огромный экологический ущерб. Байкал — достояние России. Самый крупный в мире запас питьевой воды. Его эксплуатацией должны заниматься только отечественные предприятия. Прибыль от продажи воды должна направляться на сохранение Байкала, на поддержку местного населения, в федеральный и областной бюджеты. Но — не в карманы зарубежных владельцев заводов!» — подчёркивает эколог Виталий Рябцев.

Еще одна причина протеста — под застройку была отдана уникальная природная территория (Таловские болота), нуждающаяся в охране.

«Это интереснейший «перекресток» птичьих путей. Нигде более в Иркутской области не зарегистрировано столь много редких видов птиц, а также «залетных» гостей, гнездящихся много западнее, восточнее или южнее Прибайкалья. Здесь же наблюдаются наиболее поздние осенние (до конца ноября — начала декабря) задержки мигрирующих пернатых, а также самые ранние (в Иркутской области) весенние встречи ряда видов.

Например, полевой жаворонок обычно появляется здесь уже в середине марта. Первые на Байкале стационарные орнитологические исследования проводились именно здесь! Польские ссыльные Б. И. Дыбовский и В. А. Годлевский наблюдали за миграциями птиц в 1858—1862 годах. Историческое место. Кстати, сам Култук появился в конце 17-го века, он немногим моложе Иркутска», — пояснил Виталий Рябцев.

На днях учёный лично побывал на сходе местных жителей в Култуке и сделал вывод, что по сравнению с летом 2018 года ландшафт Таловских болот серьезно изменился. По его словам, с началом строительства местных жителей больше всего возмутили рвы, прокладываемые через болото, а затем по обширному мелководному участку Байкала.

«Меня с самого начала удивил выбор участка для строительства такого объекта. На протяжении сотен километров берег круто обрывается в глубины Байкала. Но завод строят так, чтобы затем прокладывать трубы через самый обширный на «иркутском» берегу мелководный участок, тянуть их по дну на протяжении нескольких километров. Закладывая трубы в специальную глубокую траншею. Это ведь в разы удорожает строительство завода!

В разговорах с местными жителями появилась версия: у китайцев денег так много, что это удорожание для них роли не играет, зато дорогостоящие работы по прокладке труб поручены «кому надо», — отметил учёный.

Местные жители слова Виталия Рябцева подтверждают:

«Если фирма заплатила за прохождение экологической экспертизы миллион рублей, то ей разрешается делать всё, что угодно: копать, перекапывать, загрязнять Байкал», — поясняет житель Култука Станислав Филиппов.

Но всё, что на эти доводы мог возразить глава муниципалитета Юрий Шарапов, это то, что «поселку нужно развиваться». Из общения с ним общественники выяснили, что на Таловских болотах выделен не один, а десять участков под строительство таких вот объектов.

«На знаю, какой длины будет траншея, но она уже уничтожила природные сообщества мелководья на площади в несколько гектаров. А если появится еще девять таких траншей (по числу планируемых заводов) — конец всему мелководному заливу?», — задаётся вопросом Виталий Рябцев.

Кстати, почти все собравшиеся на встречу местные жители высказали сомнение, что на этом заводе будет 150 обещанных рабочих мест: для того чтобы воду из трубы разливать, хватит и 20 работников.

«А кто-то подсчитал ущерб экосистеме самого Байкала? По словам местных жителей (а здесь почти все — рыбаки), мелководья, которые перекапывает баржа, всегда представляли интерес для рыбной ловли. Причем здесь добывали не только омуля (вдоль берега проходит его осенняя миграция).

В этом месте нерестится байкальский сиг (сейчас он очень редок), здесь постоянно ловили представителей этого вида, полных икры. На култукском мелководье кормится даже молодь байкальского осетра (Красная книга РФ)», — задаётся вопросом эколог Виталий Рябцев.

Очевидно, что в данном случае правоохранительным и надзорным органам следовало бы провести расследование и выяснить, каким образом проект, который так запросто уничтожает уникальные природные места, получил положительное заключение «экологической экспертизы».

Деяния «пожирателей» Байкала известны. ИА REGNUM не раз писало о том, как под видом заботы о местном населении правительство многократно сократило водоохранную зону Байкала. Причём, соответствующее постановление было подписано в мате 2018 года, как раз в те дни, когда вся Россия горевала вместе с Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унёс жизни десятков людей, большинство из которых — дети.

Также пришлось написать несколько статей прежде чем надзорные органы обратили внимание на сайт, через который любителям охоты предлагалось «Байкальское сафари» — за 150 тысяч рублей убить тюленя. Не осталась незамеченной и инициатива Минсельхоза РФ о необходимости возобновить промышленную охоту на этого байкальского эндемика.

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Экосистеме Священного Моря угрожают сторонники строительства ГЭС, лесорубы, выкашивающие деревья тысячами кубометров, а также сотни гостиниц и турбаз, возведённых с нарушениями под видом жилых домов. Их собственникам вполне себе удаётся договариваться с чиновниками и без опасений вести свой незаконный бизнес.

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Поэтому вместо эпилога позволим себе привести известную притчу про лягушку в интерпретации иркутского учёного, кандидата биологических наук Виталия Рябцева:

«Если взять лягушку, посадить её в кастрюлю и поставить на огонь, то некоторое время лягушка будет чувствовать себя комфортно. Ей даже будет казаться, что в этой тёплой расслабляющей водичке существовать совсем неплохо. Все печальные последствия начнут ощущаться позже. Эта незамысловатая история — модель того будущего, которое ждёт человечество, если оно будет по-прежнему игнорировать нарастающие угрозы, и, в первую очередь, экологические.

Пока нам сравнительно неплохо, если, конечно, не думать о глобальном потеплении и загрязнении, разрушении экосистем и массовом вымирании видов животных и растений. Окажемся ли мы умнее этой лягушки?».