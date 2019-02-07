Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Москве найден клад серебряных монет XIX века

Общество

Найдено 97 монет

Москва, 7 февраля 2019, 07:42 — REGNUM  В Москве на Долгоруковской улице при раскопах археологи нашли клад серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века, сообщается на портале мэра столицы.

Клад найден на месте дома, снесенного в 60-х годах XX века. Предполагается, что владелец спрятал их в стене здания во время кризиса после Первой мировой войной.

Археологи обнаружили 97 монет разного номинала — от половины копейки до рубля. 36 монет медные, 59 — серебряные.

Монеты отправили на реставрацию, затем они будут переданы в Музей Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Центре Москвы на Софийской набережной обнаружен клад из 135 медных монет конца XIX — начала XX века.

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Подробности: https://regnum.ru/news/2511598.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

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Археология
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