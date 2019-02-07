В Оренбурге онкодиспасер получал двойную оплату – от пациентов и ФОМС

Оренбург, , 07:50 — REGNUM Оренбургский областной клинический онкологический диспансер оказался в центре внимания прокуратуры в связи с нарушениями в сфере оказания платных медицинских услуг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в 2018 году выявлено более 180 случаев платного оказания услуг людям, имеющим право на их бесплатное получение.

В каждом четвёртом случае пациенты приезжали в онкодиспансер по направлению из других клиник, порой за сотни километров, остальные обращались за услугами по обследованию самостоятельно. В итоге люди, имевшие право получить бесплатную медицинскую помощь в рамках госпрограммы, оплатили её в общем размере свыше 235 тысяч рублей.

Примечательно, что люди официальные жалобы не писали. Прибывшие на серьёзное обследование, они, конечно, хотели побыстрее его пройти и узнать результат, поэтому готовы были заплатить деньги за оперативное обслуживание и не стоять в длинных очередях. Вот только получив оплату от таких пациентов, онкодиспансер получал ещё и о плату из фонда ОМС. В результате получился двойной финансовый поток.

Главврач онкодиспансера Алексей Климушкин заявил, что в клинике проведена работа по анализу возникшей ситуации, виновные понесли наказание. Он подчеркнул, что пациентам отправлены уведомления о том, что они могут вернуть свои деньги, потраченные на обследование.

По данным прокуратуры Оренбуржья, дисциплинарные наказания понесли главврач, трое виновных должностных лиц диспансера и один сотрудник областного минздрава.