Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Активистки из Уганды выступили против конкурса красоты

Общество

Активистки заявляют, что этот конкурс унижает женщин, представляя их тела в качестве сексуального объекта

Кампала, 7 февраля 2019, 07:29 — REGNUM  Активистка из Уганды запустила петицию, в которой она требует отмены конкурса Мисс соблазн Уганды (The Miss Curvy Uganda). Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Этот конкурс 5 февраля предложил провести министр туризма Уганды Годфрей Киванда, назвав «сексуальных и соблазнительных» женщин страны одной из туристических достопримечательностей Уганды.

Другие активистки поддержали петицию. Они добавили, что конкурс унижает женщин, представляя их тела в качестве сексуального объекта. Они требуют отмены конкурса и публичных извинений от министра Киванда, предложившего идею.

«Они объективизируют нас и сводят нашу значимость к минимуму. Пожалуйста, подпишите эту петицию о том, чтобы конкурс был отменен, а министр принес публичные извинения», — обратились активистки к женщинам Уганды.

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Феминизм
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