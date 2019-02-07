Активистки из Уганды выступили против конкурса красоты

Кампала, , 07:29 — REGNUM Активистка из Уганды запустила петицию, в которой она требует отмены конкурса Мисс соблазн Уганды (The Miss Curvy Uganda). Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Этот конкурс 5 февраля предложил провести министр туризма Уганды Годфрей Киванда, назвав «сексуальных и соблазнительных» женщин страны одной из туристических достопримечательностей Уганды.

Другие активистки поддержали петицию. Они добавили, что конкурс унижает женщин, представляя их тела в качестве сексуального объекта. Они требуют отмены конкурса и публичных извинений от министра Киванда, предложившего идею.

«Они объективизируют нас и сводят нашу значимость к минимуму. Пожалуйста, подпишите эту петицию о том, чтобы конкурс был отменен, а министр принес публичные извинения», — обратились активистки к женщинам Уганды.