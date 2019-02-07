В Екатеринбурге могут полностью вернуть популярный автобусный маршрут

Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Екатеринбурге городской комитет по транспорту рассматривает вариант проведения конкурса на автобусный маршрут общественного транспорта №024, который связывал микрорайоны Вторчермет и Сортировка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Отметим, что этот процесс небыстрый — в соответствии с действующим законодательством, проведение конкурсных процедур может занять срок до трёх месяцев», — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге связывающий микрорайоны Вторчермет и Сортировку популярный автобусный маршрут перестал работать с начала 2019 года, так как закончился срок действия контракта между мэрией города и компанией-перевозчиком. Однако по окончании новогодних каникул в администрацию стали поступать обращения граждан с просьбой вернуть этот маршрут.

По этому вопросу в мэрии состоялось заседание комиссии с участием чиновников администрации, депутатов и представителей общественности. В итоге было принято решение о компенсации маршрута.

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На данный момент северную часть маршрута от Сортировки до центра Екатеринбурга обслуживают автобусы №12, а от площади 1905 года до Вторчермета ходит автобус №57-А.

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