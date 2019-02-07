Взрывы новогодних фейерверков не смогли испортить воздух в городах Китая

Пекин, , 06:36 — REGNUM В города Китая зафиксировано улучшение качества воздуха во время Китайского Нового года в связи с жестким контролем за использованием фейерверков и в рамках кампании по улучшению качества воздуха, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

В Министерстве экологии Китая сообщили, что средняя плотность частиц PM2.5 в воздухе 338 городов Китая в период с 4 по 6 февраля упала на 14,2% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Пик загрязнения воздуха был зафиксирован именно в этом время, пока люди взрывами фейерверков встречали приход Восточного Нового года.

В сравнении с тремя предыдущими годами, концентрация основных загрязняющих веществ в воздухе упала на 31,9% в среднем. За первые два дня празднования Китайского Нового года — 4 и 5 февраля количество городов, где было зафиксирован серьезный уровень загрязнения упало на 12 в сравнении с 2018 годом и на 53 в среднем за прошедшие три года.

Как сообщало ИА REGNUM, качество воздуха в Шанхае в 2018 году показало лучший результат с 2013 года. За год в городе было зафиксировано 296 «чистых» дней или 81,1% от общего числа дней в году.

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