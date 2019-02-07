В Перми исследуют грунт возле дома, где произошло обрушение плит

Пермь, , 06:29 — REGNUM В Перми специалисты исследуют грунт в районе дома по ул. Революции, 3/1, в котором произошло обрушение плит-перекрытий на верхнем этаже. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, уже согласована схема колонкового бурения скважин и статического зондирования для определения соответствия инженерно-геологических условий, фундаментов и оценки геотехнической ситуации. В настоящее время эксперты приступили к работе.

Напомним, 27 января в 14-этажном жилом доме обрушилось восемь плит перекрытий между техническим этажом и кровлей. Всех жильцов эвакуировали. Жертв нет. Чиновники и спасатели заявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Однако людей в дома пустили только для кратковременных визитов — забрать необходимые вещи.

По официальным данным, в доме обрушилось восемь плит, изначально информировали об одной плите, позже — о семи. Площадь обрушения составила 75−80 квадратных метров. По оценке специалистов, на ликвидацию последствий ЧП и восстановительные работы потребуется до полутора месяцев.

Сейчас уже осуществлён демонтаж плиты, которая находилась в подвешенном состоянии над входом в техническую часть верхнего этажа, на пяти обрушившихся плитах демонтирован утеплитель, кровля расчищена от снега и наледи. В одной из квартир на 14-м этаже установлены стойки.

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