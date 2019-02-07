Бедность была побеждена в 25 уездах китайского Тибета в 2018 году

Лхаса, Китай, , 06:08 — REGNUM В общей сложности 25 уездов Тибетского автономного района Китая были выведены из нищеты в 2018 году, сообщили в местном правительстве, передает 6 февраля агентство Синьхуа.

Уезды при городах Сигацзэ, Шаньнань, Ньингчи, Чамдо и Нагчу, а также округ Нгари были выведены из состояния беспробудной нищеты в 2018 году. Власти отмечают значительный прогресс в рамках кампании по борьбе с бедностью, который был совершен в Тибете в 2018 году.

Порядка 2100 деревень со 181 тыс. жителей были выведены из нищеты в Тибете. Благодаря усилиям властей, было налажено развитие ряда промышленных производств, переселено жители в более благоустроенные районы, а также в целом улучшена инфраструктура района. Как сообщало ИА REGNUM, бедность в Тибете должна быть, согласно планам, побеждена уже к концу 2019 года.

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