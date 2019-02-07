В центральные и северные районы Китая придут снегопады

Пекин, , 06:00 — REGNUM Снегопады накроют центральные и северные районы Китая в ближайшие дни, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

По информации Государственного метеоцентра Китая (NMC), от умеренного до сильного снег ожидается с 6 февраля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. От легкого до умеренного — в многих районах центрального и северного Китая в ночь с 7 на 8 февраля.

В то же время мощные метели и снегопады ожидаются в южных районах Тибета в 8 на 9 февраля. Из-за осадков и холодного фронта, смог в некоторых районах центрального и восточного Китая ослабнет. Сильный туман также ожидается в юго-восточных прибрежных районах провинций Шаньдун, а также провинция Хубэй и Хунань.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Китая в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. В некоторых районах температура может упасть аж на 14 градусов Цельсия.

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