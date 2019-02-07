Власти Мексики остановили караван мигрантов

Мехико, , 05:59 — REGNUM Мексиканские власти не дали каравану мигрантов пересечь южную границу США, сообщает Associated Press.

У границы находятся 1600 человек, которые пришли в Мексику из Цетральной Америки. Мигрантам не дают покинуть территорию старого завода, от которого рукой подать до Техаса.

Пересечению границы препятствует забор в 3,7 м. Полиция не позволяет беженцам покинуть это место, где есть условия для проживания, в том числе спальные места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на мексиканской границе американские военные сформируют «живую стену». Это будет ответом на препятствия со стороны противников из Конгресса по финансированию стены.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп допустил создание «живой стены» на границе с Мексикой