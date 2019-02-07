Власти: Омская область готова к эпидемии гриппа

Омск, , 03:19 — REGNUM Медучреждения Омской области готовы к сезонному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным областного управления Роспотребнадзора, за пятую неделю 2019 года эпидпорог заболеваемости на территории Омска превышен на 20,7%. С 6 февраля в городских учреждениях здравоохранения введены карантинные мероприятия.

Власти Омской области заверили, что в лечебных учреждениях и аптечных организациях создан необходимый запас лекарственных препаратов. Медработники обеспечены халатами, перчатками и масками на 100%.

В 2018 году прививки против гриппа получили более 890 тыс. жителей региона.

В настоящее время в Омской области функционируют 449 инфекционных коек, но в случае необходимости их количество может быть увеличено до 2466.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области за пятую неделю 2019 года (с 28 января по 3 февраля) зарегистрировано 14 547 случаев заболевания ОРВИ, в том числе гриппа.

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