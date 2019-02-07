ООН: Ситуация с правами человека в Приднестровье улучшилась

Тирасполь, , 01:56 — REGNUM Старший эксперт ООН по правам человека в Приднестровье Томас Хаммарберг представил в Тирасполе новый доклад о ситуации с правами человека в ПМР. Как передает ИА REGNUM, эксперт констатировал заметное улучшение по большинству аспектов в том, что касается соблюдения прав человека в республике.

Хаммарберг подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается Приднестровье в области прав человека, характерны и для остальных государств мира. Речь идет о положении людей с ограниченными возможностями, борьбе с домашним насилием, социализацией ромов, а также улучшении работы системы правоохранительных органов и содержании заключенных.

В своем отчете эксперт представил ещё 50 предложений по улучшению ситуации с правами человека в ПМР.

Презентация доклада состоялась в и Кишиневе. Там он тоже заявил, что понимание проблематики прав человека в Приднестровье за эти годы улучшилось, а гражданское общество стало проявлять себя заметно активнее. Отвечая на вопросы молдавских общественников, Хаммарберг призвал не политизировать проблематику прав человека, а заняться наведением порядка в этой сфере у себя дома — в Молдавии.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, комментируя доклад эксперта ООН, что объективные причины проблем в сфере прав человека связаны с неурегулированностью конфликта с Молдавией. «Мы убеждены, что все вопросы в этой части необходимо решать исходя из прав человека как главного приоритета», — добавил он.

Свой предыдущий доклад по ситуации с правами человека в ПМР Томас Хаммарберг представил в 2013 году. В 2018 году он снова посетил республику для оценки выполнения рекомендаций.