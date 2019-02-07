В общепитах McDonald's в России появятся официанты

Москва, , 01:49 — REGNUM Компания McDonald's намерена ввести во всех своих общепитах в России услугу по доставке еды за столики посетителей, сообщил гендиректор компании в РФ Марк Карена на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время такая услуга есть в 210 заведениях из 650, открытых в России. Впервые официанты и хостес появились в 2018 году. Он подчеркнул, что к концу 2019 года эта услуга распространится на другие заведения сети общепитов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, также Марк Карена заявил, что в заведениях сети McDonald's в России может появиться в меню пиво. В настоящее время алкогольные напитки отсутствуют в меню, так как McDonald's позиционирует себя как семейное заведение. Однако, идею о продаже пива McDonald's готовы рассмотреть в будущем.

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