В Нью-Йорке продают дом, где прошло детство Трампа

Нью-Йорк, США, , 01:15 — REGNUM Дом в районе Куинс американского Нью-Йорка, в котором действующий президент США Дональд Трамп жил до четырех лет, вновь выставили на продажу. Стоимость дома оценивается в $2,9 млн, сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что дом выставлялся на торги и ранее, за несколько дней до инаугурации Трампа в 2017 году, тогда стартовая цена за дом составляла $2,14 млн. До инаугурации дом просто пустовал и территория вокруг него заросла травой. Летом 2017 года особняк можно было снять в аренду за цену в $3,5-$4 тысячи в месяц.

Газета отмечает, что дом построен в ямайском стиле. В доме есть гараж, четыре ванные комнаты, пять спален, камин. Интерьер дома украшен вещами, которые напоминают о Дональде Трампе — его портрет кисти Энди Уорхола, обложка журнала People с его фотографией.