Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Нью-Йорке продают дом, где прошло детство Трампа

Общество

Стоимость дома оценивается в $2,9 млн

Нью-Йорк, США, 7 февраля 2019, 01:15 — REGNUM  Дом в районе Куинс американского Нью-Йорка, в котором действующий президент США Дональд Трамп жил до четырех лет, вновь выставили на продажу. Стоимость дома оценивается в $2,9 млн, сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что дом выставлялся на торги и ранее, за несколько дней до инаугурации Трампа в 2017 году, тогда стартовая цена за дом составляла $2,14 млн. До инаугурации дом просто пустовал и территория вокруг него заросла травой. Летом 2017 года особняк можно было снять в аренду за цену в $3,5-$4 тысячи в месяц.

Газета отмечает, что дом построен в ямайском стиле. В доме есть гараж, четыре ванные комнаты, пять спален, камин. Интерьер дома украшен вещами, которые напоминают о Дональде Трампе — его портрет кисти Энди Уорхола, обложка журнала People с его фотографией.

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Рынок жилья
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