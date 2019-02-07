Четверг, 7 Февраля 2019 года
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На юге Москвы выбрали место для станции метро «Кленовый бульвар»

Общество

Участок находится на юге Москвы на пересечении улицы Коломенская и Кленового бульвара

Москва, 7 февраля 2019, 00:47 — REGNUM  Градостроительно-земельная комиссия Москвы выделила земельный участок на юге столицы для строительства станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, сообщает пресс-служба инвестиционной и промышленной политики города.

Сообщается, что решение о выделении участка было принято на заседании 6 февраля. Для строительства станции будет отведен участок площадью около семи гектар. Участок находится на юге Москвы на пересечении улицы Коломенская и Кленового бульвара. Эта станция станет частью восточного участка БКЛ столичной подземки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила продление Солнцевской линии столичной подземки от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Новый участок планируют ввести в эксплуатацию к 2022 году. На этом участке будет открыто две станции — «Пыхтино» и «Внуково».

Читайте ранее в этом сюжете: Станция метро возле аэропорта «Внуково» откроется в 2022 году

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Строительство метрополитена
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