Москва, , 22:04 — REGNUM Известный российский дирижер Юрий Башмет отменил выступление в Московской консерватории имени Чайковского. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил журналистам генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

По словам Гринченко, Башмета заменит другой дирижер. При этом о причинах отмены выступления Башмета он не сообщил.

При этом всем, кто купил билеты на выступление Башмета, уже были разосланы SMS-сообщения о замене дирижера, а также номер телефона для обмена билетов, пишут «Известия».

Стоит отметить, что на афише Московской консерватории указано, что на концерте симфонического оркестра «Новая Россия» выступит дирижер Фредди Кадена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Башмету стало плохо во время пресс-конференции, которая была посвящена XII Зимнему международному фестивалю искусств, который должен пройти в Сочи с 14 по 24 февраля. Башмет прибыл в здание ТАСС, где должна была пройти пресс-конференция, однако к журналистам выйти он не смог, так как у него сильно поднялось давление.

Напомним, что 4 февраля в доме на Никитском бульваре Москвы, где проживает дочь Башмета Ксения, произошел пожар. Погибли восемь человек. Родственникам Башмета удалось спастись. По предварительным данным, пожар мог начаться в квартире, в которой проживала дочь Башмета.