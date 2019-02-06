Среда, 6 Февраля 2019 года
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Учительницу из Барнаула чуть не уволили за фото в купальнике

Общество

Фотография показалась непристойной некоторым родителям учеников

Барнаул, 6 февраля 2019, 21:01 — REGNUM  В Барнауле учительницу русского языка и литературы едва не уволили из школы за вполне пристойную фотографию в купальнике. Об этом сама учительница рассказала в интервью местному телеканалу «Катунь 24».

Учительница занимается зимним плаванием. Во время одного из соревнований она сфотографировалась в закрытом купальнике и опубликовала фотографию в социальной сети. Оказалось, что данная фотография вызвала недовольство некоторых родителей её учеников.

Кто-то из родителей прислал данную фотографию директору школы и указал на то, что она является якобы непристойной. Педагог рассказала, что для неё это было крайне неожиданно и неприятно.

Директор школы предложила учительнице уволиться по собственному желанию, но большинство родителей её учеников заступились за педагога.

«Родители моего класса собрали подписи <…> пришли к директору, написали ходатайство», — рассказала она.

В конечном итоге инцидент разрешился благополучно и учительницу никто увольнять не стал. Сама она заявила, что продолжит заниматься зимним плаванием.

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