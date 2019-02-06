В Липецке ищут виновников гибели пенсионерки от глыбы льда

Липецк, , 20:56 — REGNUM В Липецке следователи устанавливают подробности гибели пенсионерки, на которую на улице упала глыба льда. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области 6 февраля, наледь свалилась с козырька балкона, и теперь ведомство выясняет, кто должен был очищать её от снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 4 февраля на 78-летнюю пенсионерку упал пласт наледи с крыши дома на улице Депутатской. Липчанка была госпитализирована с травмами и на следующий день скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи установили, что глыба наледи упала с козырька балкона квартиры, расположенной на пятом этаже указанного жилого дома. Следователи выясняют, является ли козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, или же это самовольно установленная собственником конструкция.

Допрашиваются владельцы квартиры, сотрудники управляющей компании, на обслуживании которой находится жилой дом, и должностные лица администрации города Липецка, ответственные за организацию и контроль работы коммунальщиков. Их действиям будет дана юридическая оценка.

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