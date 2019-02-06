Результаты продаж игры Battlefield V разочаровали Electronic Arts

Редвуд-Сити, США, , 20:37 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) посчитала продажи Battlefield V неудовлетворительными, несмотря на то, что в третьем квартале 2018 года было продано около 7,3 млн копий игры. Об этом 6 февраля сообщил портал DSOGaming.

Несмотря на такие огромные показатели продаж, руководство корпорации посчитало, что они не достигли запланированных результатов. Представители EA ожидали, что в мире за обозначенный период будет продано на 1 млн копий игры больше. Тем не менее, они сказали, что проект все же можно назвать успешным.

Компания также сообщила, что у неё есть планы на создание большего количества сервисов для Battlefield V и что режим королевской битвы под названием Firestorm появится в марте 2019 года.

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Напомним, релиз игры Battlefield V состоялся 9 ноября 2018 года. Она представляет собой мультиплатформеный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны.

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