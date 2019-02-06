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В астраханских больницах открыли дополнительные места для больных ОРВИ

Общество

В регионе предпринимают меры в связи с возросшим числом заболевших

В астраханских больницах открыли дополнительные места для больных ОРВИ
flockine
ОРВИ

Астрахань, 6 февраля 2019, 20:07 — REGNUM  В Астрахани с 5 февраля в больницах начали разворачивать дополнительные койки для лечения больных с острыми респираторными вирусными инфекциями и их осложнениями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Министерство здравоохранения уточнило схему маршрутизации больных: в неё были включены территориальные поликлиники, районные больницы, ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А. М. Ничоги», ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С. М. Кирова» и ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 им. братьев Губиных».

В городской клинической больнице уже начали принимать пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни, с 8 февраля подключится и больница Кирова. В поликлиниках введён масочный режим, и пациентов с температурой обслуживают на дому.

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Грипп, ОРЗ
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