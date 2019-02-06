Крымский депутат предложил чиновникам сдать ЕГЭ по истории

Екатеринбург, , 19:57 — REGNUM В рамках ликвидации безграмотности в сфере туризма чиновники могут сдать ЕГЭ по истории вместе со школьниками. Об этом глава парламентского Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на IV региональном туристическом форуме — 2019 в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Историю знать, конечно, надо — в крупном масштабе есть желающие её переписать. Чиновники же пишут диктанты? Можем пройти аттестацию ЕГЭ со школьниками!

Но я сомневаюсь, что кто-то возьмётся за разработку списка вопросов для экзаменации по поводу туристического региона. Такое огромнейшее количество у любого субъекта исторических памятников, исторических дат, мест — тяжко им будет, наверное. Только и будут учиться да сдавать экзамены!» — заявил Черняк журналистам.

Депутата поддержали эксперты в сфере туризма.

«Есть такая проблема — она касается общей грамотности чиновников. Историю надо в первую очередь знать. Не лишним было где-то кого-то бы подучить. В терминологии ошибаются, во владении темой… Конечно, нет задачи сделать из чиновников гидов-экскурсоводов, но для общего развития какие-то моменты необходимы», — подметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

А директор «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова призвала обратить внимание на эмоциональную сферу работников туротрасли

«У нас могут быть хорошие профессионалы в узких сегментах, но они могут оказаться негостеприимными и неэмоциональными», — поделилась опасениями руководитель.

Напомним, 17 января 2019 года руководитель некоммерческого партнёрства «Информационно-туристический центр Свердловской области» Вадим Винер призвал провести ликвидацию безграмотности по истории среди чиновников региона. Винер возмутился низким знанием исторических фактов, из-за чего, по мнению эксперта, чиновники не могут принимать адекватные решения в туристической сфере.

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