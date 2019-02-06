Среда, 6 Февраля 2019 года
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В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво

Общество

Напиток уже появился в ассортименте конкурентов сети

Москва, 6 февраля 2019, 19:19 — REGNUM  В меню ресторанах сети быстрого питания McDonald's в России может появиться пиво. Об этом 6 февраля сообщил журналистам генеральный директор ООО «Макдоналдс» Марк Карена.

«Наши гости в основном видят нас как место для всей семьи, поэтому пока в McDonald's в России нет пива. Но мы открыты к новым идеям», — приводит его слова ТАСС.

Карена отметил, что компания принимает подобные решения, основываясь на исследовании ожиданий потребителей, и указал, что конкуренты сети в России уже начали добавлять пиво в свой ассортимент.

В связи с этим он не исключил, что в перспективе пиво может появиться и в заведениях McDonald's в определённых регионах.

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