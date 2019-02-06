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Полиция Лондона закрыла расследование осквернения памятника Карлу Марксу

Общество

По делу о вандализме никто не задержан

Полиция Лондона закрыла расследование осквернения памятника Карлу Марксу
Джон Джабез Эдвин Майал
Карл Маркс

Лондон, 6 февраля 2019, 18:48 — REGNUM  Полиция Лондона прекратила расследование дела об осквернении памятника Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище, 6 февраля передает агентство Associated Press.

Сообщается, что по делу о нападении на памятник великому философу и политику не установлены виновные, никто не задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля неизвестные вандалы повредили памятник Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

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Вандализм
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