Полиция Лондона закрыла расследование осквернения памятника Карлу Марксу

Лондон, 6 февраля 2019, 18:48 — REGNUM Полиция Лондона прекратила расследование дела об осквернении памятника Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище, 6 февраля передает агентство Associated Press.
Сообщается, что по делу о нападении на памятник великому философу и политику не установлены виновные, никто не задержан.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля неизвестные вандалы повредили памятник Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне.
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