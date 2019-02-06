В думе Екатеринбурга заступились за муниципальное предприятие «Золушка»

Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Золушка», обеспечивающее питание в ряде школ Екатеринбурга, получило поддержку некоторых депутатов городской думы. МУП поддержали на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первой в защиту «Золушки» высказалась оскандалившаяся депутат гордумы Елена Дерягина, 6 февраля призвавшая отменить бесплатное питание младшеклассникам города.

«На этом этапе спасибо «Золушке»! Она всегда организовывала питание, был замечательный кадровый состав», — сказала Дерягина.

Отравление школьников, после которого «Золушкой» заинтересовались СМИ и городские ведомства, депутат прокомментировала следующим образом:

«Ну, закончилось. Произошло такое ЧП. Хотя, конечно, не вдаваясь в закупки, скажу только по организации питания: более 20 школ «Золушка» обслуживала, Роспотребнадзор не штрафовал её, пока не произошло вот это всё осенью. Всё, ушли, до свидания, спасибо за работу», — добавил Дерягина.

Поддержал «Золушку» и депутат Алексей Вихарев. Парламентарий напомнил, что обе его дочери ходят в гимназию № 5, питание в которой обеспечивает именно МУП.

«Меня как отца устраивает, и моих детей устраивает, как стали кормить в последние две недели», — заявил депутат.

На мероприятии также присутствовала новый директор МУПа Надежда Аристова, которая сразу подчеркнула, что не собирается комментировать деятельность предыдущего руководства предприятия. В «Золушке» уже убрали все нарушения, которые были обнаружены после проверки Роспотребнадзора, добавила она. Впрочем, детали Аристова обещает раскрыть после суда с ведомством.

Отметим, 14 февраля 2019 года Ленинский районный суд рассмотрит требование свердловского Роспотребнадзора о ликвидации МУП «Золушка». Ведомство требует ликвидировать предприятие после выявленных нарушений в организации питания в школах Екатеринбурга и массовых отравлений детей.

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