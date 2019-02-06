Адвокаты обжалуют продление ареста Кокорина и Мамаева

Москва, , 18:32 — REGNUM Адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина намерены обжаловать решение Тверского районного суда Москвы о продление им меры пресечения в виде ареста.

«Будем обжаловать решение суда. Надеемся, суд апелляционной инстанции примет во внимание наши доводы», — сказал журналистам адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

По его словам, на заседании адвокатами было представлено немало аргументов для того, чтобы выбрать их клиентам альтернативную меру пресечения, однако они не были приняты во внимание судом.

Представители защиты других фигурантов дела также уже заявили о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, ранее сегодня Тверской суд Москвы продлил арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева ещё на два месяца — до 8 апреля 2019 года.

В отношении спортсменов возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «Хулиганство» после драк с их участием в центре Москвы.

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