Чиновник Минобороны рассказал следствию о взятках в 65 млн рублей

Москва, , 18:29 — REGNUM Находящийся под следствием бывший чиновник одного из департаментов Минобороны РФ в рамках сделки со следствием рассказал о многомиллионных взятках от руководства Зеленодольского судостроительного завода, сообщает 6 февраля РИА Новости со ссылкой на адвоката подследственного.

По информации агентства, взятки на общую сумму 65 млн. рублей были получены руководством одного из отделов департамента аудита госконтрактов от главы судостроительной корпорации «Ак Барс», занимавшего должность директора Зеленодольского судостроительного завода.

Взятки были даны «за согласование контракта и неснижение его цены. А уж за что и какие корабли — это я уже сказать не могу», — цитирует агентство слова адвоката.

Уточняется, что дело главы судостроительной корпорации «Ак Барс», являющегося депутатом, выделено в отдельное производство.

Напомним, судостроительная корпорация «Ак Барс» включает в себя Зеленодольский завод имени А.М. Горького, выполняющий крупные контракты по постройке боевых кораблей для ВМФ России.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи нашли в подмосковном РЭО ГИБДД «рай для таксистов-мигрантов»