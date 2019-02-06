На нейтрализацию пролива «вонючего» вещества в Петербурге уйдет неделя

Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Специалистам потребуется еще не менее 7−10 дней, чтобы нейтрализовать пролив химического вещества 2 класса опасности на юго-западе Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 февраля в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Напомним, 5 февраля после массовых жалоб жителей на «запах газа» и эвакуации двух школ в Красносельском районе сотрудники МЧС нашли подозрительные цистерну и две канистры в районе железнодорожной станции Лигово. Внутри обнаружилось вещество этилмеркаптан. Это бесцветная жидкость с резким запахом гнилой капусты, которая легче воды, и чьи пары тяжелее воздуха, она легко воспламеняется и образует взрывоопасные смеси.

Сегодня, 6 февраля, специалисты продолжают нейтрализацию пролива при помощи концентрированного щелочного раствора.

«Учитывая специфику пролитого летучего вещества, данные работы по устранению запаха будут проводиться в ежедневном режиме не менее 7−10 дней. Промежуточным результатом будет служить анализ содержания вещества в воздухе», — заявили в комитете по природопользованию.

Саму ёмкость увезли на спецплощадку ГУП «Экострой», где взвесили массу вещества. Оказалось, что в цистерне было 1,7 тонн опасной жидкости. Ёмкость загерметизировали, теперь ее собираются утилизировать.

Добавим, сейчас идет административное расследование напугавшего горожан происшествия. Владельцем площадки, на которой найдены источники запаха, оказалось ИП Говорухин. Предприниматель сдал ее в аренду организации «Авто ЛС». В Смольном возбудили дело об административном правонарушении по статье 18 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха».

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