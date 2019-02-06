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Многодетные из Ярославля передали обращение в приемную Путина в Москве

Общество

Они просят вернуть отнятые городской властью льготы

Многодетные из Ярославля передали обращение в приемную Путина в Москве
Иллюстрация: НКО «Многодетные семьи Ярославской области»
Письмо президенту

Ярославль, 6 февраля 2019, 18:03 — REGNUM  Члены правления НКО «Многодетные семьи Ярославской области» передали в приемную президента России в Москве обращение к Владимиру Путину по поводу отмены городских льгот. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре муниципалитет Ярославля поддержал проект мэрии об изменении порядка предоставления городских льгот. Теперь получить их можно только доказав, что семья является малоимущей, причем подтверждать этот статус нужно раз в три месяца.

Это вызвало негодование многодетных. Зачастую в таких семьях мать является домохозяйкой, следовательно, не может подтвердить свой доход.

Сбор подписей длился около 2 месяцев. Всего многодетные семьи собрали более более 500 подписных листов.

В администрации президента нас выслушали, поддержали и теперь непосредственно займутся сложившейся ситуацией в нашем регионе, так как и власти города и области, и депутаты, и общественная палата — все поддерживают местные решения, направленные против материнства и детства», — написали на своей странице в социальных сетях члены правления НКО «Многодетные семьи Ярославской области».

Копии письма будут переданы в Госдуму России и Общественную палату.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские многодетные просят президента сохранить им льготы

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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