Следователи нашли в подмосковном РЭО ГИБДД «рай для таксистов-мигрантов»

Москва, , 17:44 — REGNUM В Московской области сотрудники ГИБДД обвиняются в незаконной выдаче сотни водительских удостоверений гражданам, в том числе иностранным. Подробности преступления и оперативное видео под названием «Рай для таксистов-мигрантов» размещены 6 февраля на официальном канале Следственного комитета России в Youtube.

Следственные органы СКР по Московской области уже предъявили обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) трём сотрудникам РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское». Суд поместил подозреваемых под домашний арест.

По версии следствия, в 2018 году сотрудники ГИБДД, предположительно, за денежное вознаграждение или по указанию вышестоящих должностных лиц осуществляли беспрепятственный приём у граждан, в том числе иностранных, квалификационных экзаменов с последующим получением теми водительских удостоверений в кратчайшие сроки. При этом экзамены за кандидатов в водители сдавали сотрудники ГИБДД.

«В результате комплекса проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены анкетные данные 167 лиц, у которых с марта 2018 года по настоящее время сотрудники ГИБДД принимали экзамен на знание правил дорожного движения в обход установленных правил. С целью сбора необходимой доказательственной базы проведено 8 обысков по местам жительства обвиняемых, а также в двух подразделениях ГИБДД. До настоящего времени осуществляется выемка большого объёма документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам. В ходе проведённых сотрудниками ГУСБ МВД России оперативно-розыскных мероприятий получены дополнительные сведения о возможной противоправной деятельности должностных лиц ГИБДД. Данная информация в настоящее время проверяется следователем», — сказано в сообщении СК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудникам ГИБДД в Москве могут предоставить спортивные автомобили для более эффективной борьбы с уличными гонками.

Читайте ранее в этом сюжете: Московское ГИБДД может получить спорткары для борьбы со стритрейсерами