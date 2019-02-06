В Калуге воспитанники Азаровского детского дома пополнили ряды юнармейцев

Калуга, , 17:12 — REGNUM В Калуге 6 февраля состоялось торжественное вступление воспитанников Азаровского детского дома им. В. Т. Попова в ряды Юнармейцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве министра труда и социальной защиты.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты региона Елены Алексеевой, проект «Юнармия. Наставничество» реализуется в восьми пилотных регионах России, и в том числе в Калужской области.

В первую очередь данный проект нацелен на воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 18 лет. Ребята получают поддержку в личностном самоопределении, формировании активной жизненной позиции, повышении самооценки.

В калужском регионе проект стартовал в феврале 2018 года. За год калужские юнармейцы приняли участие в полевом военно-патриотическом лагере, прошли обучение в «Артеке» в рамках профильной программы «Школа будущих командиров», проявили себя в турнирах по настольному теннису, шашкам, шахматам, плаванию.

«Более 80% воспитанников Азаровского детского дома — это мальчишки и девчонки в возрасте от 14 до 18 лет, зачастую с трудным характером. Мы надеемся, что для них это станет школой будущего, поможет воспитать настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и волю к победе. Уверена, что 14 воспитанников Азаровского детского дома, удостоенных чести вступить в ряды Юнармии, дадут сегодня свою клятву на верность Родине и останутся ей верны», — сказала Елена Алексеева.

Участие в мероприятии также приняли уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, начальник Калужского регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Погудин.

Напомним, с 1 сентября 2016 года по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начало работу Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» как одно из направлений «Российского движения школьников». По инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой совместно с начальником Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрием Труненковым запущен проект «Юнармия. Наставничество» в восьми пилотных регионах страны.