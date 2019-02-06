В Южной Корее заблокировали 238 тыс. сайтов с запрещенным контентом

Сеул, , 19:05 — REGNUM В Южной Корее удалили или заблокировали более 238 тыс. сайты с запрещенной информацией. Об этом сообщает YTN с ссылкой на Комиссию по стандартам связи Korea Communications Standards Commission.

Согласно информационному источнику, незаконной информации в 2018 году было удалено в три раза больше, чем в 2017 году. Больше всего было заблокировано порнографических сайтов (79,710), затем шли сайты с азартными играми (63,445), оружием и наркотиками (49,250).

Известно, что 78,9% сайтов имели зарубежные ip-адреса.

Кроме того, ссылки на запрещенные сайты распространялись социальные сети Twitter, Tumbler и поисковую систему Google.