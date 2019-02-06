Нацпроект «Экология» для промышленного Урала назвали глотком воздуха

Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM Реформа в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов — это одно из самых актуальных решений властей. Хотя начинать надо было, по-хорошему, лет 10−15 назад, заявил журналистам председатель совета свердловского регионального отделения российской экологической партии «Зеленые» Игорь Рузаков.

«Надо понимать, что у нас вся отрасль — я говорю о системе обращения с отходами, переработки вторсырья — вообще никак не контролировалась, не регламентировалась на протяжении четверти века, с самого развала Советского Союза. А для Урала, Свердловской области, где на природу огромная нагрузка от промышленного комплекса, нацпроект «Экология» вообще как долгожданный глоток воздуха», — отметил эксперт.

Он добавил, что в прежние времена «никому до сих пор не было дела, куда в итоге попадает весь мусор». То есть интуитивно было понятно. «Свалки в лесу все видели. Но главное для среднестатистического россиянина было — чистая ли контейнерная площадка в его дворе. Всё», — сказал эксперт.

«Надо, конечно, немного шире смотреть на вещи, если мы не хотим, чтобы наши дети жили в по-настоящему агрессивной среде. А все шансы, если ничего не предпринять срочно, на это есть. И количественное, и качественное ухудшение ситуации с коммунальными отходами, с промотходами кардинально ухудшает ситуацию с состоянием воды, почв и воздуха. Это, кстати, является одним из определяющих факторов негативной динамики лёгочных, онкологических, кожных заболеваний. В частности, наблюдаемый по всей стране и, в том числе, в нашем регионе, за последние десятилетия рост числа аллергиков», — отметил Игорь Рузаков.

«Ну, и у нашего общества в целом, на мой взгляд, есть запрос на то, чтобы жить цивилизовано. Часто это означает — жить как в развитых европейских странах. А это значит, что прежде всего мы должны поменять само отношение к мусорной проблеме, менталитет. Мы наносим природе ущерб, создаем риски для себя и будущих поколений, поэтому, конечно, мы должны отвечать за это, в том числе рублем», — продолжил спикер.

По его словам, в прежние годы в стране налажен был только вывоз отходов и только из городов. По всей России «Мусорное наследие» оценивается в 40 миллиардов тонн. Каждый год жителями образуется порядка 70 миллионов тонн отходов. При этом в переработку или сжигание отправляется не более 4−5% мусора. Если эту ситуацию не переломить, то Россия может оказаться в ситуации аналогичной китайской: ежегодные сезоны смога в большинстве мегаполисов, потребление чистой воды и продуктов питания как показатель высокого уровня жизни, по сути, недоступный большой части населения.

Касаясь реформы в сфере обращения ТКО, эксперт подчеркнул, что сделан первый и очень важный шаг. Он отметил, что идеология реформы предусматривает уже на старте комплекс мер, который, например, делает абсолютно бессмысленным недовоз отходов до полигонов, и выразил надежду на то, что так и будет в реальности.

«Обещано, что в рамках нацпроекта «Экология» будет построено более 130 крупных мусороперерабатывающих комплексов. А повышение степени переработки мусора, рост количества мусороперерабатывающих комплексов — ключевые факторы, снижающие как риски для окружающей среды и здоровья людей, так и факторы экономического роста и пополнения бюджета», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Экология» был утверждён 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Его целью является улучшение на территории Российской Федерации экологической обстановки. Проект будет действовать вплоть до 2024 года.

Одним из важных направлений работы в рамках нацпроекта является эффективное обращение с отходами производства и потребления. Предстоит ликвидировать все несанкционированные свалки на территориях городов, которые были выявлены к 1 января 2018 году, кардинально снизить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных городах, а в наиболее загрязнённых промышленных центрах — уменьшить общий объём выбросов вредных веществ в атмосферу не менее чем на 20%.

Достижению этих целей будет служить в том числе и реформа в сфере обращения с ТКО. С 1 января 2019 года на новую систему обращении отходов перешли почти все регионы России. Теперь вывозом мусора занимаются крупные региональные операторы, которые пришли на смену небольшим компаниям.