Демо-тестирование Anthem превзошло все ожидания BioWare

Эдмонтон, Канада, , 16:51 — REGNUM BioWare заявила, что публичная демонстрация игры Anthem превзошла все её ожидания. Об этом 6 февраля сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на представителя компании Чеда Робертсона.

Робертсон сказал, что с «оперативной точки зрения» все прошло достаточно гладко и в офисе разработчика царило рабочее спокойствие, что команде BioWare, безусловно, нравится. Он добавил, что сейчас она сосредоточена на завершении сборки релиза Anthem и «начала подготовки к обратному отсчету».

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Напомним, демонстрационное тестирование Anthem BioWare провела в период с 1 по 3 февраля 2019 года. Игра представляет собой постапокалиптическую Action/RPG (ролевая игра, в которой часто приходится полагаться на реакцию для достижения целей), в которой геймеры управляют бронированными экзокостюмами «Джавелин».

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