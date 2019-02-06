Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Астрахани за педофилию и изготовление порно судят бывших депутатов

Общество

В течение трёх лет в съёмной квартире астраханского депутата растлевали детей

Астрахань, 6 февраля 2019, 16:51 — REGNUM  В Астрахани в закрытом режиме началось слушание по делу бывших депутатов Астраханской областной думы Игоря Поплевко и Виталия Курскова, обвиняемых в изнасилованиях детей и изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних, сообщил портал «Астраханские новости».

Курсков и Поплевко обвиняются в совершении почти 80 эпизодов преступлений по четырём статьям УК РФ — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, с 2016 по 2018 годы экс-депутат снимал квартиру, в которой растлевал малолетних. Его бывший коллега дважды присоединялся к преступным действиям. Надругательства над детьми обвиняемые фиксировали на фото и видео. Детей педофилам поставляла их знакомая, уже осуждённая на 12 лет лишения свободы.

Оба обвиняемых в разные годы представляли в областной думе фракцию «Единой России». 15 января 2019 года их исключили из партии с формулировкой «за дискредитацию партии». Бывшие однопартийцы требуют наказать Курскова и Поплевко по всей строгости закона.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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