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Скрывшихся с места «тяжелого» ДТП приравняют к пьяным водителям

Общество

Госдума обсудит пакет законопроектов

Москва, 7 февраля 2019, 00:02 — REGNUM  Сегодня, 7 февраля, Госдума в первом чтении обсудит пакет законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает ИА REGNUM. Инициативы внесены во исполнение постановления Конституционного суда.

Правительство предлагает фактически приравнять водителей, скрывшимся с места ДТП с тяжелыми последствиями, к совершившим ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и наказывать их соответственно — максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поправками в Уголовный кодекс и КоАП закрепляется обязанность лица, управляющего транспортным средством как источником повышенной опасности и нарушившего ПДД или его эксплуатации, оставаться на месте ДТП.

Сейчас оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого водитель являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект, ужесточающий санкции для скрывшихся с места ДТП, внесен в ГД

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
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