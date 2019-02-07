Скрывшихся с места «тяжелого» ДТП приравняют к пьяным водителям

Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, Госдума в первом чтении обсудит пакет законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает ИА REGNUM. Инициативы внесены во исполнение постановления Конституционного суда.

Правительство предлагает фактически приравнять водителей, скрывшимся с места ДТП с тяжелыми последствиями, к совершившим ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и наказывать их соответственно — максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поправками в Уголовный кодекс и КоАП закрепляется обязанность лица, управляющего транспортным средством как источником повышенной опасности и нарушившего ПДД или его эксплуатации, оставаться на месте ДТП.

Сейчас оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого водитель являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

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