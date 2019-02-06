Среда, 6 Февраля 2019 года
16:57:41 МСК

Сергей Миронов призвал прекратить никому не нужную реформу техосмотра

Общество

Отменить техосмотр для личного транспорта

Сергей Миронов призвал прекратить никому не нужную реформу техосмотра
Иллюстрация: Spravedlivo.ru
Сергей Миронов

Москва, 6 февраля 2019, 16:39 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на отмене техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Мы предлагаем не «совершенствовать» техосмотр, а отменить его для личного автотранспорта, который не используется в коммерческих целях. Техосмотр легковых автомобилей следует оставить только для такси», — заявил Миронов.

Он недоволен тем, что правительство предлагает ужесточить требования к техосмотру.

«Вместо никому не нужной реформы следует уточнить установленный Правилами дорожного движения перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, и значительно усилить административную ответственность за подобные нарушения», — уверен депутат Госдумы.

Правительство обсудит варианты отмены техосмотра для тех или иных категорий автотранспорта только после того, как в Госдуме рассмотрят дополнительные меры по совершенствованию системы техосмотра, заявил министр транспорта РоссииЕвгений Дитрих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минтрансе рассказали об ужесточении правил техосмотра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить