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Путин подписал закон о воинском учете по месту фактического проживания

Общество

Закон касается граждан, не имеющих регистрации по месту проживания

Путин подписал закон о воинском учете по месту фактического проживания
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 6 февраля 2019, 16:34 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон, требующий вставать на воинский учет по месту фактического жительства. Документ опубликован 6 февраля на сайте правовой информации.

По нормам нового закона, граждане, незарегистрированные по месту их пребывания и фактического проживания, обязаны встать на воинский учет по месту жительства.

Закон распространяется как на граждан, подлежащих призыву на военную службу, так и военнослужащих, уволенных в запас.

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Вооруженные силы России
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