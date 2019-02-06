Почему феминистское кафе в Петербурге разозлило соцсети?

Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM В начале февраля в Петербурге открылась первая в России кофейня-коворкинг для женщин «Симона». На создание заведения участниц феминистского проекта «Рёбра Евы» подтолкнули многочисленные просьбы женщин в организации безопасного пространства, свободного от мужчин. Необычное заведение привлекло внимание петербургского издания The Village, а за ним и пользователей Twitter. В соцсети концепт кофейни не оценили: юзеры обвиняют создательниц в сексизме и даже пишут жалобы в прокуратуру. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с основательницами кафе.

«Симону» открыли на площадке проекта «Рёбра Евы», который занимается привлечением внимания к гендерной дискриминации. Теперь она ежедневно с 11.00 до 19.00 работает в формате male-free, то есть «свободном от мужчин». Вечерние мероприятия по-прежнему могут посещать как женщины, так и мужчины.

Как пояснили активистки, открыли заведение по нескольким причинам. Во-первых, участницы мероприятий неоднократно просили организовать безопасное пространство, где они не рискуют столкнуться с насилием и дискриминацией. Кроме того, проекту необходимо финансирование. Вдобавок к этому, ответственная за кофейню Светлана Нартахова уволилась с предыдущей работы из-за сексизма и захотела открыть своё заведение.

Впрочем, некоторых пользователей соцсетей не столько интересовали причины открытия «Симоны», сколько её основной принцип работы. По их мнению, формат male-free является дискриминационным по отношению к мужчинам.

«Мы думаем, что гендерная дискриминация — это серьёзная проблема. Только её заметили не в том месте, в котором она есть. Например, в хоровое училище имени Глинки принимают только мальчиков, несмотря на то, что это нарушает закон об образовании. Мальчики эти в последствии имеют большие преимущества при поступлении на симфоническое дирижирование. Но почему-то это никого не смущает. 456 профессий законодательно запрещены для женщин, но это считается нормой. Женщинам-барабанщицам отказывают в приёме на работу в музыкальные группы только на основании пола, и никто не может привлечь эти коллективы к ответственности. Мужская заработная плата по стране более чем на 30% выше. А девочкам-школьнцам с детства внушают, что они не будущие учёные, лидеры, первооткрывательницы, а только будущие жёны и матери.

30% женщин в мире пережили изнасилование, и 100% женщин сталкивались с уличными домогательствами — от свиста и окриков на улице до прямых нападений. Тысячи женщин гибнут от рук своих партнёров, и десятки тысяч сталкиваются с регулярным физическим насилием. Вот что такое гендерная дискриминация. Она существует в культурной, образовательной, трудовой, финансовой и бытовой сферах. А создание безопасного пространства — это попытка бороться с ней.

Напротив нас есть другая кофейня. В двадцати метрах. Но мужчины видят дискриминацию в том, что именно женщины, которые нуждаются в покое и безопасности, не хотят их обслужить? Те самые мужчины, которые присылают нам угрозы уже сейчас?», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM соосновательница проекта «Рёбра Евы» Леда Гарина.

Не менее обсуждаемыми стали названия напитков в кофейне. Вместо привычных позиций в заведении подают «латессу», «глинтвиню», «какаиню», «чайку», «шоколатессу» и другие напитки, названия которых заменили феминитивами. Многих пользователей они позабавили, однако некоторые юзеры предположили, что участницы «Рёбер Евы» таким образом поиронизировали над феминитивами и самими собой.

«На самом деле мы продвигаем идею феминитивов. У нас были разные варианты названий напитков, но мы решили, что так как феминитивы вызывают бурные дискуссии в обществе, это решение будет лучшим», — объяснила Леда.

Впрочем, только бурной реакцией в Twitter открытие кофейни не обошлось. Пользователь с ником Max подал жалобу в прокуратуру, так как, по его словам, администраторы кафе нарушают ряд положений действующего законодательства РФ.

«Нам жаль, что на случаи домашнего насилия органы не реагируют. Будет интересно и показательно, если, не принимая заявление о домашнем насилии и не приезжая на вызовы полиции даже в случае угрозы жизни, госорганы предъявят претензии той инициативе, где это насилие невозможно», — отмечает Леда.

Между тем заведения формата female-only — явление не новое. В Европе они появились в результате усиления феминистического движения. В Палестине, Египте и Афганистане такую идею связывают с тем, чтобы это пространство стало для женщин убежищем на время преследований и запугиваний.

Подобные проекты есть и в Москве. Например, Fem-band и «Роса» регулярно проводят вечеринки только для женщин, а также образовательные феминистские летние палаточные лагеря без мужчин.

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