«Почта России»: кража в отделении в Ингушетии не отразится на населении

Магас, , 16:23 — REGNUM Управление «Почты России» в Ингушетии пообещало позаботиться о клиентах ограбленного в городе Сунжа отделения. В сообщении ведомства говорится, что население получит все выплаты в положенные сроки.

«Происшествие не отразится на клиентах, денежные средства предприятия застрахованы. Все выплаты населению будут произведены в полном объеме», — заявил представитель направления по корпоративным коммуникациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в городе Сунжа было совершено нападение на почтовое отделение. Двое неизвестных, угрожая ножом и пистолетом 63-летней сотруднице почты, похитили около 150 тыс. рублей. В республике объявлен розыск преступников.

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