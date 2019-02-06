Международный аэропорт «Калуга» вошёл в число лучших аэропортов РФ

Калуга, , 16:11 — REGNUM В Москве 6 февраля в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2019 прошла церемония награждения победителей Пятой национальной премии «Воздушные ворота России». АО «Международный аэропорт Калуга» занял второе место в номинации «Лучший аэропорт 2018 года в категории до 0,5 млн пассажиров в год».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель международного аэропорта «Калуга» Елена Галанова, это третья премия «Воздушные ворота России», полученная калужским аэропортом с момента его открытия после реконструкции в 2015 году.

Данная премия учреждена оргкомитетом NAIS, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU с целью формирования позитивного имиджа аэропортов и их бизнес-репутации в обществе, а также выявления и поощрения наиболее эффективно и стабильно развивающихся аэропортов России. В экспертный совет премии вошли представители ведущих авиакомпаний России: Аэрофлота, Трансаэро, Utair, S7, Уральских авиалиний, — а также руководители профильных ассоциаций и журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка Калуги Александра Калинина, прилетевшая 29 декабря 2018 года в Международный аэропорт «Калуга» прямым рейсом из Сочи, стала стотысячным пассажиром воздушной гавани областного центра.

По мнению губернатора Анатолия Артамонова, жители области и соседних регионов уже оценили удобство наличия в Калуге аэропорта — возможности воспользоваться современным авиационным транспортом, экономя время на поездки по делам и на отдых.

В 2019 году в калужском аэропорту в три раза увеличится пассажиропоток. Будут открыты и зарубежные авиарейсы, в том числе в Армению, Белоруссию и Турцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Международном аэропорту «Калуга» встретили 100-тысячного пассажира