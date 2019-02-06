Ульяновских школьников накормили вафлями с червями

Ульяновск, , 16:06 — REGNUM Проводится проверка по факту использования некачественной продукции для организации питания школьников в гимназии Ульяновска №33. Об этом заявили в администрации города.

«Был такой факт поставки некачественной продукции», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» представителя муниципалитета. По его словам, сейчас вся партия некачественных вафель изъята.

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова также проводится проверка, предварительные итоги станут известны 7 февраля.

По словам сотрудника администрации Ульяновска, глава управления образования города подал обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием провести проверку.

Организацией питания в гимназии занимается ООО «Альтернатива», группа внутреннего контроля компании привлечена к административной ответственности, снята с должности заведующая производством ООО.

Накануне в соцсетях опубликовали информацию о том, что детей кормят вафлями с червями. Это обнаружилось во время школьного обеда. Мучных червей видно на фотографиях, прикрепленных родителями учащихся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ульяновской области у 25 курсантов Суворовского военного училища предварительно выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Заразиться можно при поглощении яиц паразита, содержащихся в зараженных пищевых продуктах, воде или почве, или при прямом контакте с больными животными. Кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и в печени. При этом они развиваются в течение полугода, и пока неясно, повлияет ли заболевание на дальнейшую возможность продолжать военную карьеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»).

В настоящее время продолжается эпидрасследование с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ. Проверку по факту заболевания воспитанников училища проводит военная прокуратура. По одной из версий, ребята могли заразиться летом на учениях в Поливно.

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