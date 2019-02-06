Экс-сенатор Арашуков оставил след в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM Арестованный по обвинению в серьезных преступлениях экс-сенатор Рауф Арашуков успел оставить след в Ростове-на-Дону. В 2007 году он чуть не попал под уголовное преследование, пишет Telegram-канал «Незыгарь».

Инцидент произошёл на дискотеке. Охрана Арашукова, утверждают источники, применила силу в отношении молодого человека, который решил заступиться за свою невесту, обиженную будущим сенатором. В результате парень был избит.

«Спустя несколько часов при содействии местного СОБРа Арашуков и его охрана оказались в СИЗО Ростова-на-Дону, поскольку избитый молодой человек оказался сыном замначальника УФСБ по Ростовской области. Арашукову-старшему освобождение своего сына из СИЗО стоило значительных средств и унижений», — утверждает Telegram-канал.

Стоит отметить, что об инциденте в Ростове-на-Дону официально ничего неизвестно.

Якобы сразу после этого инцидента Арашукова отправили на должность замглавы Хабезского района Карачаево-Черкессии, но на рабочем месте мало кто его видел.

ИА REGNUM напоминает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в участии в преступном сообществе, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. В тот же день был задержан его отец — советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Его обвиняют в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млрд рублей.

В настоящее время ведется следствие. В числе подозреваемых — крупные топ-менеджеры ряда газовых компаний на Юге России и Северном Кавказе.

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